Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीटेक की स्पॉट काउंसलिंग शुरू, आईटी ब्रांच अभ्यर्थियों की पहली पसंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हुई। आईटी शाखा अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनी है। सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय पर दस्तावेजों के साथ काउंसिलिंग में भाग ले रहे हैं।

बीटेक की स्पॉट काउंसलिंग शुरू, आईटी ब्रांच अभ्यर्थियों की पहली पसंद

पंतनगर, संवाददाता। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक महाविद्यालय में बीटेक प्रवेश के लिए संस्थान स्तर की काउंसिलिंग सोमवार से शुरू हो गई। काउंसिलिंग में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) ब्रांच अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनकर उभरी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि एनसीटी बिल्डिंग में आयोजित काउंसिलिंग में विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।