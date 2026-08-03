बीटेक की स्पॉट काउंसलिंग शुरू, आईटी ब्रांच अभ्यर्थियों की पहली पसंद
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हुई। आईटी शाखा अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनी है। सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय पर दस्तावेजों के साथ काउंसिलिंग में भाग ले रहे हैं।
पंतनगर, संवाददाता। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक महाविद्यालय में बीटेक प्रवेश के लिए संस्थान स्तर की काउंसिलिंग सोमवार से शुरू हो गई। काउंसिलिंग में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) ब्रांच अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनकर उभरी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि एनसीटी बिल्डिंग में आयोजित काउंसिलिंग में विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
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