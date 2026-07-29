बीएड विभाग की प्रायोगिक परीक्षा कल
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ज्ञानपुर। काशी नरेश विश्वविद्यालय के बीएड विभाग द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा 31 जुलाई शुक्रवार को होगा। प्रायोगिक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी निर्धारित समय सुबह दस बजे के पूर्व पहुंचेंगे। प्रायोगिक परीक्षा में विलंब से पहुंचने वाले विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह जानकारी बीएड विभाग प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने दी है।
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