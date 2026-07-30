Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सूने रहने वाले बीएड कॉलेज हुए गुलजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों में इस बार बिहार के बच्चों की बड़ी संख्या ने प्रवेश परीक्षा दी है। इससे क्षेत्रीय बच्चों को कम फीस में प्रवेश लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष स्कूलों में सीटें तेजी से भर रही हैं।

सूने रहने वाले बीएड कॉलेज हुए गुलजार

मंगलपुर,संवाददाता। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स संचालित कर रहे कॉलेजों की बल्ले-बल्ले है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में बिहार के बच्चों ने इस बार बीएड करने के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी अब आवेदक स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। इससे क्षेत्रीय बच्चों को विगत वर्षों की भांति कम फीस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर स्कूलों में संख्या पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। विगत कई वर्षों से बीएड करने वालों की संख्या में काफी कमी आई थी। इससे बीएड कोर्स करवा रहे विद्यालय एक-एक बच्चे के प्रवेश के लिए जोर आजमाइश करते नजर आते थे।

वहीं क्षेत्रीय बच्चों को काफी कम पैसों में प्रवेश मिल जाता था। बीएड करने के इच्छुक विद्यार्थी भी अलग-अलग स्कूलों से संपर्क करके कम फीस लेने वाले स्कूलों में प्रवेश ले लेते थे, लेकिन इस बार विद्यालयों की स्थिति में बिल्कुल बदलाव नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बिहार राज्य से बड़ी संख्या में बच्चों ने बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। अब वह स्कूलों में प्रवेश के लिए किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। इससे बीएड वाले स्कूलों में निर्धारित संख्या लगभग पूरी होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष क्षेत्रीय बच्चों को प्रवेश के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि स्कूलों में अभी भी सीटें रिक्त हैं, लेकिन फीस कम करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि विगत वर्षों में संख्या पूरी नहीं होने की स्थिति में कम फीस पर भी प्रवेश होते रहे हैं। इस बार बीएड स्कूलों की प्रवेश के लिए बल्ले-बल्ले है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News B.Ed अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।