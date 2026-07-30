सूने रहने वाले बीएड कॉलेज हुए गुलजार

मंगलपुर,संवाददाता। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स संचालित कर रहे कॉलेजों की बल्ले-बल्ले है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में बिहार के बच्चों ने इस बार बीएड करने के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी अब आवेदक स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। इससे क्षेत्रीय बच्चों को विगत वर्षों की भांति कम फीस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर स्कूलों में संख्या पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। विगत कई वर्षों से बीएड करने वालों की संख्या में काफी कमी आई थी। इससे बीएड कोर्स करवा रहे विद्यालय एक-एक बच्चे के प्रवेश के लिए जोर आजमाइश करते नजर आते थे।

वहीं क्षेत्रीय बच्चों को काफी कम पैसों में प्रवेश मिल जाता था। बीएड करने के इच्छुक विद्यार्थी भी अलग-अलग स्कूलों से संपर्क करके कम फीस लेने वाले स्कूलों में प्रवेश ले लेते थे, लेकिन इस बार विद्यालयों की स्थिति में बिल्कुल बदलाव नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बिहार राज्य से बड़ी संख्या में बच्चों ने बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। अब वह स्कूलों में प्रवेश के लिए किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। इससे बीएड वाले स्कूलों में निर्धारित संख्या लगभग पूरी होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष क्षेत्रीय बच्चों को प्रवेश के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि स्कूलों में अभी भी सीटें रिक्त हैं, लेकिन फीस कम करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि विगत वर्षों में संख्या पूरी नहीं होने की स्थिति में कम फीस पर भी प्रवेश होते रहे हैं। इस बार बीएड स्कूलों की प्रवेश के लिए बल्ले-बल्ले है।