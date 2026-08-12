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सीएम डैशबोर्ड ओवरऑल रैंकिंग में जनपद आया छठवें स्थान पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जुलाई 2026 की ओवरऑल रैंकिंग में 92.70 प्रतिशत अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि विभागों के समन्वय और योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन का परिणाम है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार और सीडीओ राकेश कुमार पटेल ने सभी अधिकारियों की मेहनत की सराहना की।

सीएम डैशबोर्ड ओवरऑल रैंकिंग में जनपद आया छठवें स्थान पर

आजमगढ़। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की माह जुलाई 2026 की ओवरऑल (विकास एवं राजस्व) रैंकिंग में जनपद आजमगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 92.70 प्रतिशत अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनपद में विकास एवं राजस्व कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। जनपद आजमगढ़ ने सीएम डैशबोर्ड राजस्व रैंकिंग में प्रदेश में 10वां स्थान, विकास रैंकिंग में 6वां स्थान और ओवरऑल (विकास एवं राजस्व) रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि यह सफलता जनपद के सभी विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन का प्रतिफल है।

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इस उपलब्धि पर डीएम एवं मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं टीम भावना की सराहना की।

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