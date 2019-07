आजम के बयान पर लोकसभा में दूसरे दिन भी हंगामा, स्मृति बोलीं- यह सभी सांसदों पर धब्बा

लोकसभा (Lok Sabha) में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां (Azam Khan) के दिए बयान पर दूसरे दिन भी बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा है कि यह पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजम खान को या तो माफी मांगनी चाहिए या उन्हें सदन से निलंबित किया जाए। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर इस बारे में कोई निर्णय करेंगे।

BJP MP Smriti Irani on Azam Khan, in Lok Sabha: Let us not reduce this to a problem of just women. This is a blot on all legislators including men. This is not a House where men come in and 'Kisi aurat ki aankhon mein jhanka jaye'. pic.twitter.com/jGdrxobUtV