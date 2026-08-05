आजम के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। मालूम हो कि पूर्व में आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खां पर आरोप था कि उन्होंने अमर सिंह के परिजनों के खिलाफ तेजाब से नहलाने का विवादित बयान दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम खां को बरी कर दिया था, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपील दाखिल की गई थी। इस मामले में अब आठ सितंबर को सुनवाई होगी।गवाह को धमकाने के मामले में बयान दर्जरामपुर। सपा नेता आजम खां के रिश्तेदार के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज गवाह को धमकाने के केस में मंगलवार को सुनवाई हुई।