आजम के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर मंगलवार को सुनवाई टल गई।मालूम हो कि पूर्व में आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थान
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। मालूम हो कि पूर्व में आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खां पर आरोप था कि उन्होंने अमर सिंह के परिजनों के खिलाफ तेजाब से नहलाने का विवादित बयान दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम खां को बरी कर दिया था, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपील दाखिल की गई थी। इस मामले में अब आठ सितंबर को सुनवाई होगी।गवाह को धमकाने के मामले में बयान दर्जरामपुर। सपा नेता आजम खां के रिश्तेदार के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज गवाह को धमकाने के केस में मंगलवार को सुनवाई हुई।
गवाह सौलत अली ने कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज करा दिए। उसकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई।फांसीघर की जमीन कब्जाने में चार्जफ्रेम नहींरामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज फांसीघर की जमीन कब्जाने के केस में मंगलवार को आरोप तय नहीं हो सके।
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