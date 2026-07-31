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आसपा के हापुड़ विधानसभा प्रभारी बने वीरेंद्र शिरीष

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 45 सीटों पर प्रभारी की लिस्ट जारी की है। हापुड़ से वीरेन्द्र शिरीष को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी है और खुद को जीतने का संकल्प लिया है।

आसपा के हापुड़ विधानसभा प्रभारी बने वीरेंद्र शिरीष

आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की संस्तुति पर 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इसमें हापुड़ विधानसभा सीट से पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र शिरीष को हापुड़ सदर विधानसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी की पहली लिस्ट जारी की, इसमें काफी लंबे समय से हापुड़ सदर सीट (सुरक्षित) से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शिरीष को प्रभारी नियुक्त किया है। वीरेन्द्र शिरीष के प्रभारी नियुक्त होते ही चर्चा होने लगी है कि पार्टी ने जिन लोगों को विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है, उन्हें ही आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी घोषित किया जाएगा।वहीं

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वीरेंद्र कुमार शिरीष को प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत और लगन से हापुड़ विधानसभा सीट को जीतने का संकल्प लिया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।

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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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