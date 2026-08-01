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श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल की बालिका टीम बनी बास्केटबॉल चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल की बालिका टीम बनी बास्केटबॉल चैंपियन

श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 2026-27 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खेल जगत में अपनी पहचान और मजबूत की है। विद्यालय की अंडर-14 बालिका टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि अंडर-17 बालक टीम उपविजेता बनकर लौटी।

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टीम प्रदर्शन

अंडर-17 बालक टीम ने अपने अभियान की शुरुआत रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल, पटना को 17-0 से हराकर की। इसके बाद डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल को 30-28 से तथा सेमीफाइनल में द महाबोधि ट्री स्कूल, पटना को 52-50 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में टीम ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन जीजीपीएस, बोकारो से 19-16 से हारकर रनर-अप रही।

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अंडर-14 बालिका टीम

वहीं अंडर-14 बालिका टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। टीम ने डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल को 15-0, डीपीएस बोकारो को 30-0, कैराली स्कूल रांची को 18-2 तथा त्रिभुवन स्कूल, खगौल को 15-2 से हराया। सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में लोयोला हाई स्कूल को 30-6 से पराजित कर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विद्यालय के अध्यक्ष पी. राजगोपाल, उपाध्यक्ष शशीन्द्रन करात एवं मोहनन आर. नायर, महासचिव ई.एस. सुशीलन, कोषाध्यक्ष बालाचंद्रन, निदेशक मंडल के सदस्य सुरेश कुमार एवं डॉ. सुरेश बाबू तथा उप-प्रधानाचार्य सुरेश बाबू और राजलक्ष्मी ने दोनों टीमों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंडर-14 बालिका टीम ने कितने मैच जीते?
अंडर-14 बालिका टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सभी मैच जीते।
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