सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान पर करें डिजिटलीकृत
जमशेदपुर, प्रमुख संवाददातता सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम डॉक्टर साहिर पॉल के अध्यक्षता
जमशेदपुर, प्रमुख संवाददाता सिविल सर्जन डॉ. साहिर पॉल की अध्यक्षता में आयुष्मान डिजिटल मिशन एवं आयुष्मान भारत के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ना और मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। प्रशिक्षण में सभी प्रयोगशाला प्रभारी फार्मासिस्ट आयुष्मान मित्र और डाटा मैनेजर शामिल हुए।प्रशिक्षकों ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, प्रयोगशाला और दवा वितरण अनिवार्य है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आयुष्मान भारत योजना के तहत सफलता पूर्व काम किया जाए। साथ ही आयुष्मान मित्र को निर्देश दिया गया कि सभी लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
कार्यक्रम में डीआरसीएचओ डॉ. रंजीत पांडा, राज्य प्रशिक्षक शैलेश प्रताप, निकेत कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत तथा जिला परियोजना सामान बैक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उपस्थित थे।
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