अब ब्लॉक स्तर पर दूर होंगी आयुष्मान कार्ड की त्रुटियां, लाभार्थियों को नहीं लगानी पड़ेगी दौड़
आयुष्मान कार्ड में त्रुटियों को सुधारने के लिए लाभार्थियों को अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। त्रुटियों का सुधार अब सीधे ब्लॉक स्तर पर किया जा सकेगा। श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिक और 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक भी योजना के लाभार्थी हैं।
अयोध्या, संवाददाता। आयुष्मान कार्ड में होने वाली त्रुटियों को ठीक कराने के लिए अब लाभार्थियों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड में दर्ज नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पते जैसी गलतियों का सुधार अब सीधे ब्लॉक स्तर पर ही कराया जा सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तारुन के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अंशुमान गुप्ता ने बताया कि सीएचसी स्तर से बीडीएमपी पोर्टल के माध्यम से त्रुटि सुधार से जुड़े आवेदन अब ऑनलाइन जनपद स्तर पर भेजे जाएंगे। इससे पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का तेजी से निस्तारण हो सकेगा और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
त्रुटियों का सुधार
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा पात्र राशन कार्डधारक परिवार आयुष्मान योजना के लाभार्थी माने जाते हैं। लेकिन दस्तावेजों में पिता का नाम, जन्मतिथि या पते जैसी जानकारी में त्रुटि होने के कारण कई पात्र लोग अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। नई व्यवस्था लागू होने से अब ऐसे मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान हो सकेगा।
कार्ड बनाने की प्रक्रिया
चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक, जिन पात्र व्यक्तियों का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो कार्ड बनवाने से पहले उसे ठीक कराना अनिवार्य होगा।
लाभार्थियों को सूचना
डॉ. अंशुमान गुप्ता ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे समय रहते सीएचसी पर संपर्क कर अपने दस्तावेजों की जांच करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि का समय पर सुधार हो सके और वे आयुष्मान योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
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