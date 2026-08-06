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आयुष्मान भारत योजना से आठ नए अस्पतालों को जोड़ने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में निजी अस्पतालों की सूची बनाने के लिए बैठक हुई। बैठक में आठ नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करने और दो अस्पतालों के विशेषज्ञता विस्तार पर विचार हुआ। सभी आवेदनों का पारदर्शी और मानक आधारित जांच का निर्देश दिया गया।

आयुष्मान भारत योजना से आठ नए अस्पतालों को जोड़ने की तैयारी

भागलपुर, वरीय संवाददाता। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की सूची तैयार करने के लिए जिला मनोनयन समिति की बैठक जिलाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत आठ नए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किए जाने और दो पहले से सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा विशेषज्ञता विस्तार के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के मुख्य बिंदु

जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों की पारदर्शी और मानक आधारित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर को निर्देशित किया गया कि सभी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सकों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक संसाधनों का भौतिक सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट जमा करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अस्पतालों के सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन, भागलपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता (सदर), अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी व आयुष्मान भारत योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

इस बैठक में कितने नए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया?
इस बैठक में योजना के अंतर्गत आठ नए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किए जाने पर विचार किया गया।
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