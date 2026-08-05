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आयुष्मान मंदिर सलेमपुर ने जीता एनक्वास अवार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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सामुदायिक चिकित्सा केंद्र टूंडला के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सलेमपुर ने एनक्वास अवार्ड जीता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्टाफ को बधाई दी और आगे 100 अवार्ड जीतने का लक्ष्य रखा। जनपद का स्वास्थ्य विभाग अब तक 72 अवार्ड जीत चुका है।

आयुष्मान मंदिर सलेमपुर ने जीता एनक्वास अवार्ड

सामुदायिक चिकित्सा केंद्र टूंडला के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सलेमपुर ने एनक्वास अवार्ड जीतने में सफलता हासिल की है। इसकी घोषणा होते ही स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसके लिए समूचे स्टाफ को बधाई दी। जनपद का स्वास्थ्य विभाग अभी तक 72 अवार्ड जीत चुका है। सीएमओ डॉक्टर रामबदन राम ने बताया है कि सलेमपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हुए एनक्वास अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। इस सफलता पर उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सीएचओ के अलावा पूरे स्टाफ को बधाई दी है। सभी स्टाफ को और अधिक मेहनत करने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य कम से कम 100 अवार्ड जीतने का है तथा जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

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