खेल : आयुष का विश्व चैंपियनशिप में खेलने का सपना साकार
आयुष शेट्टी का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलने का सपना सच होने जा रहा है। भारत 17 साल बाद इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। आयुष और तीन अन्य भारतीय खिलाड़ी पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। आयुष को पहले दौर में मौजूदा चैंपियन शी युकी का सामना करना है।
नई दिल्ली, एजेंसी। आयुष शेट्टी का शुरू से एक सपना था, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलना। अब इस 21 वर्षीय खिलाड़ी का यह सपना साकार होने जा रहा है। भारत में 17 साल के अंतराल के बाद यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप होने जा रही है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक होने वाली चैंपियनशिप में आयुष सहित चार भारतीय पहली बार अपना भाग्य आजमाएंगे। कर्नाटक के आयुष ने कहा, विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करना और वह भी तब जब भारत 17 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इसलिए यह विशेष है। आयुष को पहले दौर में मौजूदा चैंपियन और नंबर एक खिलाड़ी चीन के शी युकी की कड़ी चुनौती का सामना करना है।
उनके अलावा उन्नति हुडा और महिला युगल में सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम भी पहली खेलेंगी। उन्नति ने कहा, यह मेरे करियर के सबसे बड़े पलों में से एक है। पहली बार इसमें खेलना ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए मैंने लंबे समय से मेहनत की है। भारत में यह अवसर मिलना इसे और भी खास बनाता है। मैं इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। वह म्यांमा की थेत हतार थुजार के खिलाफ आगाज करेंगी।
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