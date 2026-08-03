राष्ट्रीय खेल दिवस व क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा की तैयारियों को लेकर क्रीड़ा भारती की बैठक

-2025 की राष्ट्रीय परीक्षा में तृतीय स्थान पाने वाले आयुष राज के परिवार को 25 हजार का चेक और सम्मान आरा, निज प्रतिनिधि । क्रीड़ा भारती भोजपुर विभाग की बैठक रविवार को नवादा चौक स्थित मां मालती उत्सव पैलेस में की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। अध्यक्षता डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह ने की। उन्होंने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराते हुए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित होने वाले खेल पखवाड़ा और छह सितंबर को होने वाली अखिल भारतीय ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा-2026 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में चर्चा

आयुष राज को सम्मान

डॉ. सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा में भाग ले सकता है। परीक्षा में प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार ₹50 हजार और तृतीय पुरस्कार ₹25 हजार के अलावा कई अन्य आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे।बैठक में दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत अध्यक्ष रविरंजन कुमार, प्रांत मंत्री डॉ. रमेश कुमार, पटना जिला अध्यक्ष अविनेश्वर सिंह तथा मातृशक्ति उप प्रमुख डॉ. किरण कुमारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद अखिल भारतीय क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त कर भोजपुर का गौरव बढ़ाने वाले आयुष राज की अनुपस्थिति में उनकी माता एवं बड़ी बहन को ₹25 हजार का चेक, स्मृति चिह्न और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। अंत में उपाध्यक्ष डॉ. राणा संतोष कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में जिले के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।