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स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच कर बांटी गई दवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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गैसड़ी में आयुष विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शिविरों में मरीजों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। जिले में अनेक गांवों में 200 से अधिक मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दी गईं।

स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच कर बांटी गई दवाएं

गैसड़ी, संवाददाता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आयुष विभाग की ओर आयुष आपके द्वार आउटरीच अभियान के तहत जिले में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ उन्हें आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों का भी वितरण किया जा रहा है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन एवं आयुष विभाग के निर्देशानुसार अभियान निरंतर संचालित है। इसी क्रम में ग्राम बनगाई में आयोजित शिविर में 55 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

ग्राम नचौरा में डॉ. राजेश जायसवाल ने 37 मरीजों का परीक्षण कर आयुर्वेदिक उपचार एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। वहीं बरगदवा कलां में डॉ. राजेश मौर्य ने 33 मरीजों की जांच कर निशुल्क औषधियां वितरित कीं। नगर क्षेत्र में आयोजित शिविर में डॉ. रामजी ने 68 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श एवं दवाएं प्रदान कीं। अभियान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया।

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