हर आयुष संस्थान में बनेगा चरक वन
वाराणसी के आयुष राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने घोषणा की कि राज्य के आयुष महाविद्यालयों और अस्पतालों में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। 27 प्रकार के पौधे जैसे आंवला, अश्वगंधा और तुलसी लगाए जाएंगे। पौधरोपण अभियान स्वस्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए है। सभी कर्मचारियों से एक पौधा लगाने का संकल्प लेने को कहा गया है।
वाराणसी। आयुष राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ.दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि जिन राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों तथा 50 बेड के आयुष अस्पतालों में जमीन उपलब्ध है। वहां चरक-वन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 4052 आयुष अस्पतालों एवं महाविद्यालयों में 2 लाख 7600 से औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान और स्वस्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पौधरोपण किया जा रहा है। डॉ. दयालु ने कहा कि विभाग का प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने का संकल्प लेगा। इन अस्पतालों में आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, नीम, शतावरी, अर्जुन, ब्राम्ही, हर्र, जामुन, अमरूद, शीशम, अशोक सहित कुल 27 प्रकार के औषधीय गुण वाले पौधे लगाए जाएंगे।
जनसंपर्क अधिकारी गौरव राठी ने बताया कि सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक आयुष संस्थान में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर पौधों की जियो-टैगिंग सुनिश्चित की जाएगी।
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