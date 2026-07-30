आयुर्वेदिक उपचार से मरीजों को मिली नई जिंदगी
आयुर्वेदिक उपचार से मरीजों को जटिल रोगों से राहत मिल रही है। आयुर्वेदिक औषधियों और योगाभ्यास के समन्वित प्रयोग से कई मरीज ऐसे रोगों से ठीक हुए हैं जिनका अन्य उपचारों से लाभ नहीं मिला। चिकित्सकों का कहना है कि आयुर्वेद न केवल रोग का उपचार करता है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली की ओर भी मार्गदर्शन करता है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आयुर्वेदिक उपचार से मरीजों को जटिल रोगों से भी मुक्ति मिल रही है। आयुर्वेदिक औषधियों, पंचकर्म, विद्धकर्म और नियमित योगाभ्यास के समन्वित प्रयोग से ऐसे मरीजों को भी राहत मिली है, जिन्हें लंबे समय तक विभिन्न उपचारों के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिला था। चिकित्सकों का कहना है कि आयुर्वेद बीमारी को नियंत्रित करने के साथ शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता को मजबूत कर स्वस्थ जीवनशैली विकसित करने पर भी जोर देता है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मडराक में ऐसे मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो लंबे समय से परेशान थे। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. काजल शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ रोग का उपचार करना नहीं, बल्कि रोग की पुनरावृत्ति को रोकते हुए व्यक्ति को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा, पंचकर्म, योग और संतुलित आहार-विहार का समन्वित प्रयोग अनेक जीर्ण रोगियों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की。
14 एमएम की पथरी से मिली राहत
मडराक निवासी 54 वर्षीय भूरी सिंह लंबे समय से 14 एमएम की किडनी स्टोन और तीव्र पार्श्व शूल से पीड़ित थे। विभिन्न स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मडराक में उपचार कराया। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ विद्धकर्म चिकित्सा दिए जाने के बाद लगभग डेढ़ माह में उनकी पथरी निकल गई। वर्तमान में वे स्वस्थ हैं।
पक्षाघात से उबरकर फिर सामान्य जीवन की ओर
अकराबाद निवासी 57 वर्षीय पवन कुमार पिछले तीन माह से पक्षाघात के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें सहारे से चिकित्सालय लाना पड़ता था। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ पंचकर्म (पत्र पिंड स्वेद व नस्य), अग्निकर्म, विद्धकर्म और नियमित योगाभ्यास का समन्वित उपचार दिया गया। उपचार के दौरान उनकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ। अब वे बिना सहारे सामान्य दैनिक गतिविधियां करने में सक्षम हैं।
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लेखक के बारे मेंLokesh Sharma
संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।
विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।