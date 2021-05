एलोपैथी पर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी से नाराज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को कहा कि वे एक जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसे 'काला दिवस' के रूप में मनाएंगे। एक बयान में, महासंघ ने रामदेव से "बिना शर्त खुले सार्वजनिक माफी" की भी मांग की है।

योग गुरु बाबा रामददेव ने कोरोनो वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाया और उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि "कोविड -19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने से लाखों लोग मारे गए हैं"। उनके इन बयानों के बाद विवाद छिड़ गया है। पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके बयानों का जोरदार तरीके से विरोध किया। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

Even after raising objections to statements by Mr. Ram Kishan Yadav (#RamdevBaba), no action has been taken yet. We are hereby declaring Nationwide #BlackDayProtest on 1st June,2021 at workplace, without hampering healthcare services @ANI @ians_india @MoHFW_INDIA @drharshvardhan pic.twitter.com/nyWlguxomL