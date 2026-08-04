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भारतीय धरा की अमूल्य धरोहर हैं औषधीय पौधे : डीएन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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शाहपुर पटोरी में जड़ी-बूटी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी ने आयुर्वेद की धरोहर का महत्व बताते हुए महर्षि चरक के योगदान को बताया। कार्यक्रम में विभिन्न औषधीय पौधे जैसे तुलसी, नीम और हल्दी का रोपण किया गया और वितरण किया गया।

भारतीय धरा की अमूल्य धरोहर हैं औषधीय पौधे : डीएन

शाहपुर पटोरी, निज संवाददाता। आयुर्वेद का जनक भारत है। यहां की संपूर्ण धरा औषधीय पौधों से भरी पड़ी है। ये पौधे देश के धरोहर हैं। इनमें कई ऐसे पौधे शामिल हैं जिनसे दुनिया में भारत की पहचान होती है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने इन्हीं औषधीय पौधों का उपयोग कर भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में प्रसारित किया था। उक्त बातें सोमवार को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के जिला प्रभारी डॉ डीएन चौरसिया ने जड़ी-बूटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में डॉ भरत लाल मंडल,राम भवन चौधरी, रामचंद्र चौधरी, पर्यावरण सेवी वशिष्ठ राय वशिष्ठ,मुखिया नविता कुमारी, पूर्व मुखिया विजयकांत राय, एचएम इंतखाब आलम, अंतर्यामी शर्मा, केदारनाथ महात्मा, ललितेश्वर सिंह आदि मौजूद थे।

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पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीठ के सदस्यों द्वारा पटोरी के विभिन्न हिस्सों में तुलसी, नीम, पुदीना, अर्जुन, सर्पगंधा, अजवाइन, हल्दी , सहजन, गिलोय, एलोवेरा, कालमेघ, जामुन आदि पौधे रोपे गए तथा आम जनों के बीच उसका वितरण किया गया।

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