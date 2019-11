अयोध्या पर फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर अहम बैठक, मौलवी और RSS नेता मौजूद

अयोध्या में राम जन्मभूमि-मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में मुस्लिम मौलवी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या पर फैसले के आलोक में शांति-व्यवस्था बना रखने और भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बैठक की तस्वीरें जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि संघ नेताओं और मुस्लिम मौलवियों के साथ-साथ बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली भी मौजूद हैं। यह बैठक अयोध्या फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर हो रही है।

Delhi: Meeting underway at Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi's residence ahead of Ayodhya verdict. Muslim clerics and Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) leaders present. pic.twitter.com/uDkzdVoqMg