जूनियर हाईस्कूल भदौली का किया जा रहा कायाकल्प
अयोध्या के पूराबाजार स्थित जूनियर हाईस्कूल भदौली को मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना की लागत 24.17 करोड़ रुपये है और इसे 29 अप्रैल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण में शैक्षणिक भवन, आवास, और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
अयोध्या, संवाददाता। ब्लॉक पूराबाजार स्थित जूनियर हाईस्कूल भदौली को मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना पर 24.17 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल के अंतर्गत यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई-11, अयोध्या द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 1208.54 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से 90 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड अयोध्या के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि परियोजना का कार्य 29 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुआ है और इसे अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्तमान में मुख्य भवन की नींव खुदाई का कार्य प्रगति पर है, जबकि प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य आवास, स्टाफ आवास भवन एवं डॉर्मेट्री का प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगे का निर्माण जारी है। उन्होंने बताया कि इस कम्पोजिट विद्यालय में एकेडमिक मुख्य भवन, मिड डे मील भवन, बाल वाटिका भवन, मल्टीपरपज हॉल, प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य आवास, स्टाफ आवास, डॉर्मेट्री, सीसी रोड तथा बाउंड्रीवॉल (गेट सहित) का निर्माण शामिल है। इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा और आवासीय व्यवस्था भी विकसित होगी। इससे पूरा ब्लॉक के भदौली जूनियर हाईस्कूल को नई पहचान मिलेगी।
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