एसआईटी अयोध्या जाकर जुटाएगी और दस्तावेज
- अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला - विवेचना में दो विशेषज्ञों
अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना के लिए गठित दूसरी एसआईटी ट्रस्ट से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बिंदुओं पर और जानकारी जुटाएगी। सूत्रों का कहना है कि कुछ और दस्तावेज भी लिए जाएंगे। एसआईटी में फोरेंसिक आडिटर समेत दो विशेषज्ञों की भी अहम भूमिका होगी। पुलिस जांच में अब तक चढ़ावा चोरी से जुड़े तथ्यों व साक्ष्यों का नए सिरे से विश्लेषण किया जा रहा है। एसआईटी जल्द अयोध्या जाने की तैयारी में है।
एसआईटी की टीम
आईजी लखनऊ रेंज किरण एस की अगुवाई में गठित एसआईटी में अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और एसएसपी अयोध्या डा. गौरव ग्रोवर के अलावा बाराबंकी में तैनात एएसपी रितेश कुमार को भी शामिल किया गया है। मामले में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित पहली एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। साथ ही ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए थे।
नवीनतम जांच
अब नई एसआईटी ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयानों व विवेचना में सामने आए तथ्यों के अनुरूप उनकी भूमिका तय करेगी। स्टेट बैंक के अधिकारियों-कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग कर्मियों की कुंडली भी नए सिरे से खंगाली जा रही है। खासकर यहा देखा जाएगा कि अपराध में उनकी किसी स्तर पर कोई संलिप्तता तो नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की मानीटरिंग के चलते एसआईटी सभी पहलुओं को पूरी तरह गहनता से देखने के साथ ही हर बिंदु पर आरोपितों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य जुटाएगी।
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