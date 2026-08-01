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बम बनाने का संदिग्ध हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप, लैब टेक्नीशियन छात्र हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक लैब टेक्नीशियन छात्र को बम बनाने से संबंधित जानकारी लिखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। छात्र का लैपटॉप भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त किया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जिससे कॉलेज में हड़कंप मच गया।

बम बनाने का संदिग्ध हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप, लैब टेक्नीशियन छात्र हिरासत में

अयोध्या, संवाददाता। अयोध्या में दर्शननगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक लैब टेक्नीशियन छात्र द्वारा कथित रूप से बम बनाने से संबंधित हस्तलिखित जानकारी लिखने सूचना सामने आई। पुलिस ने संबंधित छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके लैपटॉप को भी जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। मो. सरफराज मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन प्रथम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। शुक्रवार रात उसकी ड्यूटी टेक्नीशियन रूम में लगी थी। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उसने एक कागज पर अपनी हैंडराइटिंग में कथित रूप से बम बनाने संबंधी जानकारी लिखी।

ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। इसी दौरान वह कागज किसी अन्य कर्मचारी के हाथ लग गया। कागज पर लिखी सामग्री देखकर उसके साथियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस संबंधित कागज के साथ मो. सरफराज का लैपटॉप भी अपने साथ चौकी ले गई। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कॉलेज परिसर में इसको लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस आने वाले तीन चार घंटे पूछताछ होने के बाद मामले में स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है।

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