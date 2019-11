अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले रजनीकांत ने ये कहा

अयोध्या विवाद को लेकर सु्प्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है। इसी को लेकर रजनीकांत ने लोगों से अपील की है। रजनीकांत ने कहा है कि मैं लोगों से शांत रहने और फैसले का सम्मान करने की अपील करता हूं। रजनीकांत ने कहा कि कुछ लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं। यह सच नहीं है। कोई भी राजनैतिक दल खुश होगा अगर कोई भी उनका साथ देगा। लेकिन फैसला लेना मेरे ऊपर है।

Rajinikanth on probable #Ayodhya land case verdict: I appeal to people to remain calm and respect the verdict. pic.twitter.com/iLerHsYgLn