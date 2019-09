अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम CJI से फैसला लेने का अनुरोध करेंगे

अयोध्या मामले की संविधान पीठ में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है और हम सीजेआई से अनुरोध करेंगे की इस पर 11 सितंबर को सुनवाई करें।

वहीं दूसरी ओर, अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में 20वें दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है। लेकिन अखाड़ा 1885 में बाहरी आंगन में था और राम चबूतरा बाहरी आंगन में है जिसे राम जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है और मस्जिद को विवादित स्थल माना जाता है।

PIL seeking live streaming of Ayodhya case hearing: Supreme Court, says,"this is a very sensitive matter, and we would request Chief Justice of India (CJI) to decide on this matter. We would request the CJI to hear the matter on September 11, Wednesday."