Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में 5 लाख 51 हजार दीए जलाने का बना रिकॉर्ड, सीएम योगी हुए शामिल

दिवाली के अवसर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए है और उनकी उपस्थिति में भगवान राम की झांकी निकाली गई। साथ में अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अलग-अलग घाटों पर 5.50 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक जलाए गए।

दीपक जलाए जाने से पहले मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा झांकी में शामिल कलेकारों को भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान के रूप में तैयार किया गया था। इस दौरान न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक कलाकार ने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। हम यहां बहुत से लोगों से मिलते हैं। विभिन्न राज्यों के कालाकार यहां आए हैं।

बता दें कि दीपोत्सव के अवसर पर 5.50 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाने के साथ-साथ यह एक विश्व रिकॉर्ड भी हो गया है। क्षेत्र के निवासियों और पर्यटकों ने बड़ी संख्या में शहर में भव्य दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए हैं। वहीं एक दूसरे नेपानगर बेस्ड नृत्य समूह के अध्यक्ष ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के नेपानगर से यहां आए हैं। हम यहां भगोरिया लोक नृत्य कर रहे हैं।

#WATCH 'Deepotsava' celebrations at Ram ki Paidi in #Ayodhya. Over 5.50 lakh earthen lamps have been lit in Ayodhya today as a part of #Diwali celebrations. pic.twitter.com/mJROkg8ZHQ