अयोध्या केस: हिन्दू महासभा ने की राजीव धवन की शिकायत, जानें क्यों

अयोध्या मामले के एक हिन्दू पक्षकार 'अखिल भारतीय हिन्दू महासभा' ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन द्वारा उच्चतम न्यायालय में नक्शा फाड़े जाने की शिकायत भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

Akhil Bharat Hindu Mahasabha's files a complaint with Bar Council of India against senior advocate Rajeev Dhavan. Rajeev Dhavan appearing for one of the Muslim parties in #Ayodhya case tore down papers,maps handed over to him by counsel of Akhil Bharat Hindu Mahasabha yesterday.