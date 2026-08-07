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अब 300 रुपये मजदूरी, 125 दिन तक मिलेगा रोजगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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पसगवां में शुक्रवार को 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' योजना की जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों को 300 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाएगी और एक वर्ष में 125 दिन तक रोजगार प्रदान किया जाएगा। योजना में नए कार्य और सुविधाओं का समावेश किया गया है।

अब 300 रुपये मजदूरी, 125 दिन तक मिलेगा रोजगार

पसगवां। विकासखंड सभागार में शुक्रवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबीजी रामजी) योजना को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) ललित कुमार ने योजना के नए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष से श्रमिकों को प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार को एक वर्ष में 100 के बजाय 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एपीओ ने बताया कि योजना के तहत अब 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, खड़ंजा, नाली निर्माण, पौधरोपण, पशु शेड, वर्मी कंपोस्ट गड्ढा, आंगनबाड़ी और सामुदायिक केंद्रों से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कार्य शुरू होने से पहले ही सामग्री और श्रम का बजट आवंटित किया जाएगा तथा कार्य पूरा होने के बाद मजदूरी सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ललित कुमार ने ग्राम रोजगार सेवकों, तकनीकी सहायकों और ग्राम प्रधानों से पात्र परिवारों को चिन्हित कर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। महिला मेटों को कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का संचालन तकनीकी सहायक संतोष कुमार सिंह ने किया। इस दौरान ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, प्रेमशंकर, मृदुल मिश्रा, एडीओ पंचायत कौशल किशोर, सौरभ चौधरी, सुधीर शुक्ला समेत तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, महिला मेट, प्रधान, जॉब कार्ड धारक और ग्रामीण मौजूद रहे।

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