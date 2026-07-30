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क्षय रोग मुक्ति अभियान में सहयोग का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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खेकड़ा में एम एम डिग्री कॉलेज में क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत गोष्ठी आयोजित की गई। प्राचार्य डा सुनील कुमार तोमर ने टीबी के कारणों, लक्षणों और उपचार पर प्रकाश डाला। छात्रों को जागरूक रहकर रोगमुक्त जीवन जीने की सलाह दी गई। सभी ने अभियान में सहयोग का संकल्प लिया।

क्षय रोग मुक्ति अभियान में सहयोग का संकल्प

खेकड़ा। कस्बे के एम एम डिग्री कॉलेज में बुधवार को क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में प्राचार्य डा सुनील कुमार तोमर ने क्षय रोग के कारणों, लक्षणों और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों और कैडिटो को रोग के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। कहां की टीबी जानलेवा बीमारी नहीं है। जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी होने पर समय से नियमित उपचार लेने से रोगी बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है। सभी को अभियान में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद छात्रों और एनसीसी क्रेडिट ने अभियान में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया।

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गोष्ठी का संचालन कैप्टन सुनील धीमान ने किया।

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