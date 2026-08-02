कार्यस्थल एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के सम्मान पर चर्चा
सिसवन के राजकीय पॉलिटेक्निक बावनडीह में जेंडर सेंसिटाइजेशन और शी बक्स पोर्टल पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति समानता, गरिमा और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना था। मुख्य अतिथि मीरा देवी ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर जोर दिया।
सिसवन। राजकीय पॉलिटेक्निक बावनडीह में जेंडर सेंसिटाइजेशन एवं शी बक्स पोर्टल विषय पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता, गरिमा एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध व प्रतितोष अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नयागांव पंचायत की मुखिया मीरा देवी रहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने तथा सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में सुप्रिया कुमारी, अनामिका कुमारी, मनीषा कुमारी, पायल सिंह, विक्की कुमार बैठा, विमल कुमार मौजूद रहे।
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