लाल सड़न रोकने को गांव-गांव पहुंची हसनपुर चीनी मिल की संकल्प यात्रा
हसनपुर में गन्ने की फसल में फैल रहे लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यपालक अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। किसानों को इस रोग की पहचान और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई।
हसनपुर। गन्ने की फसल में तेजी से फैल रहे लाल सड़न रेड रॉट रोग की रोकथाम एवं किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हसनपुर चीनी मिल जागरूकता रैली निकाली। कार्यपालक अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष सर्बजीत सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। संकल्प यात्रा के तहत कर्मचारियों पदाधिकारियों ने सकरपुरा, मालपुर, मोरतर, बरैपुरा, घोषदाहा, सपरी, देवरा, काले, महुआ छिपकी, रजवा, डुमरा, हसनपुर बाजार, बड़गांव, शोभेपुरा, बगराहा, बहत्तर, शासन, मुर्राहा, पातेपुर, गढ़पुरा, धर्मपुर, कोरई, सुजानपुर, मालीपुर, मूसेपुर तथा रामपुर सहित विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। किसानों को लाल सड़न रोग की पहचान, रोकथाम एवं बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी दी गई।
कार्यपालक अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि गन्ने में लाल शरण रोग केंसर समान है। जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो गन्ने को काफी नुकसान पहुंचेगा। मौके पर कार्यपालक उपाध्यक्ष सर्बजीत सैनी, महाप्रबंधक (गन्ना) अरुण कुमार श्रीवास्तव, रमाशंकर प्रसाद, मनोज प्रसाद, उदयराज सिंह, अखिलेश धर द्विवेदी, दीपेंद्र सिंह, अभयनाथ मिश्रा, प्रमोद मणि त्रिपाठी, आदि मौजूद थे।
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