व्यापारियों ने जागरूकता रैली निकाल तिरंगा बांटा
पूरनपुर में व्यापारियों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरुकता रैली निकाली। व्यापारियों ने तिरंगे झंडे वितरित किए और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने 10 से 17 अगस्त तक अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने को कहा। रैली में विभिन्न व्यापारियों ने भाग लिया।
पूरनपुर। व्यापारियों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरुकता रैली निकाली। उन्होंने प्रतिष्ठानों पर पहुंवकर व्यापारियों को तिरंगे झंडे वितरित किए। इस दौरान झंडे के सम्मान और गरिमा का ख्याल रखने को कहा गया। रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी स्टेशन चौराहे पर एकत्र हुए। उसके बाद विधायक बाबूराम पासवान, प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी, चैयरमैन शैलेंद्र गुप्ता और ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने हर घर तिरगंा अभियान को लेकर जागरुकता रैली निकाली। इस दौरान दुकान और प्रतिष्ठानों पर तिरंगे झंडे भी बांटे गए। व्यापारियों से अपील की गई कि 10 से 17 अगस्त तक अपने प्रतिष्ठानों और घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं।
कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज एक कपड़ा नहीं, देश की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा लगाते समय उसकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान रखने को कहा गया। 17 अगस्त के बाद तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारकर सुरक्षित रखा रखा जाए। रैली के दौरान व्यापारियों और नागरिकों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। इस दौरान अशोक खंडेलवाल, जाहिद खान, विजय पाल सिंह विक्की, बलजीत सिंह खैरा, नवीन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, उमर खान, संजय गुप्ता, अनिल अग्रवाल, सचिन गुप्ता, आयुष गुप्ता, राजा गुप्ता, श्याम गुप्ता, सर्वेश गुप्ता, कौशल जायसवाल, राजेंद्र गुलाटी और राहुल जायसवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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