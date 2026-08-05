जन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी

हरदोई। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 'नशा मुक्त भारत अभियान' एवं 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम जन-जागरूकता अभियान के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत परिसर से जन-जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने जनप्रतिनिधियों के साथ जन-जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसके माध्यम से नगरवासियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त भारत, स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण मे सहभागिता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेमावती ने उपस्थित जनसमुदाय से नशामुक्त समाज के निर्माण तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि नशामुक्ति अभियान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है।