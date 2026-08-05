जन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी
जन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडीजन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडीजन-जागरूकता रैली को अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडीजन-जागरूकता रैल
हरदोई। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 'नशा मुक्त भारत अभियान' एवं 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम जन-जागरूकता अभियान के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत परिसर से जन-जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने जनप्रतिनिधियों के साथ जन-जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसके माध्यम से नगरवासियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त भारत, स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण मे सहभागिता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेमावती ने उपस्थित जनसमुदाय से नशामुक्त समाज के निर्माण तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि नशामुक्ति अभियान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है।
प्रदेश प्रभारी केंद्रीय संचार ब्यूरो जय सिंह, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं अनुसूचित मोर्चा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री पीके वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'सेनानी', जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ हरदोई धर्मवीर सिंह पन्ने, ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा, कुशी बाजपेई, अनिल सिंह राजपूत रहे।
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