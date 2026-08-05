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रेलवे संक्षेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसीएम डॉ. अनामिका सिंह ने स्तनपान के लाभ और विधि की जानकारी दी। साथ ही, स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता और प्लास्टिक के सही निस्तारण के लिए जागरूक किया गया।

रेलवे संक्षेप

स्तनपान को लेकर जागरुक किया लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल चिकित्सालय, बादशाहनगर में बुधवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीएम डॉ. अनामिका सिंह ने महिलाओं को स्तनपान की सही विधि, इसके लाभ और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. अयाज अहमद ने कर्मचारियों, मरीजों और उनके परिजनों को बताया कि जन्म के बाद पहले छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद मिलती है।स्वच्छता के प्रति प्रेरित कियालखनऊ।

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ऐशबाग स्थित पॉलीक्लिनिक पर बुधवार को ‘स्वच्छता अभियान’ चलाया गया। एसीएम डॉ संजय तिवारी और मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजना पटनी ने लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक ,कचरा अलग करने और बायोडिग्रेबल वेस्ट का निस्तारण करने के प्रति जागरुक किया। रेलवे एवं चिकित्सालय परिसर तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने, कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंकने एवं स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टॉफ एवं रेलकर्मी व उनके परिवारीजन उपस्थित थे।

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