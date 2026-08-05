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लखीसराय : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में लखीसराय के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोज कुमार सिन्हा ने छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन, मोबाइल का सही उपयोग और बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया। सभी ने बाल विवाह रोकने की शपथ ली।

लखीसराय : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट लखीसराय। महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में बुधवार को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक सह राजकीय बुनियादी विद्यालय किरणपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बेटियों को बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु एक लाख रुपया का आर्थिक प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दिया जाता है।

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मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए करें अन्य चीज के लिए नहीं। आजकल लोग सोशल मीडिया के चक्कर में पड़कर जीवन को बर्बाद भी कर रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है, और पढ़ लिखकर सशक्त बनना है। महिला सशक्तीकरण केंद्र के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व की रक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा के साथ उसे सशक्त बनना है। ताकि व अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर विकसित भारत को बनाने में अपनी भूमिका को निभा सके। घरेलू हिंसा व अन्य शिकायत व सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से मदद लेने का सलाह दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। लैंगिक विशेषज्ञ किस्मत कुमारी ने बाल विवाह रोकथाम हेतु सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह सिर्फ सामाजिक कुरीति ही नहीं है बल्कि ये कानूनन रूप से जुर्म भी है। बाल विवाह होने से बालिकाओं के स्वास्थ, पोषण व शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसका आजीवन भरपाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वस्थ और विकसित भारत के लिए बाल विवाह का बहिष्कार करें। अंत में बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाया गया। मौके पर स्काउट प्रशिक्षक अनुराग आनंद, लैंगिक विशेषज्ञ किस्मत कुमारी एवं एमटीएस नवेंद्र दास सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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