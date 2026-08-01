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मधुसूदन पब्लिक स्कूल में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में मधुसूदन पब्लिक स्कूल के सभागार में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन एवं स्व-जागृति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 190 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मधुसूदन पब्लिक स्कूल में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन
मधुसूदन पब्लिक स्कूल में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

चक्रधरपुर। मधुसूदन पब्लिक स्कूल आसानतलिया चक्रधरपुर के सभागार में शनिवार को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन एवं स्व-जागृति अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता विकसित करना था। ब्रह्माकुमारीज एवं आरईआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्था की वरिष्ठ बी के बहन सोनु ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, तनावमुक्त जीवन, मन की शांति, नशामुक्ति, आत्म-सशक्तिकरण, स्वस्थ एवं फिट जीवन, स्वयं की पहचान, परीक्षा के दौरान तनाव से बचाव तथा मोबाइल के सदुपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किशोर-किशोरियोंं अनेक सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मजागृति तथा सकारात्मक जीवन मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में लगभग 190 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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