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हेपेटाइटिस से बचाव का संदेश लेकर मरीजों के बीच पहुंचे डॉक्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में विश्व वायरल हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों और छात्रों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और सावधानियों से इस बीमारी से बचा जा सकता है। लोगों से स्वयं जागरूक रहने की अपील की गई।

हेपेटाइटिस से बचाव का संदेश लेकर मरीजों के बीच पहुंचे डॉक्टर

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। विश्व वायरल हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों व आमजन के बीच पहुंचकर वायरल हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक किया और बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नम्रता चौधरी, सीनियर रेजिडेंट डॉ. विपिन व नर्सिंग इंचार्ज श्रीश श्रीवास्तव सहित विभाग के चिकित्सक, एमबीबीएस के छात्र-छात्राएं एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने लोगों को बताया कि वायरल हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर जांच, उपचार और आवश्यक सावधानियां अपनाकर इससे बचाव संभव है।

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चिकित्सकों ने लोगों को हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण, संक्रमण फैलने के तरीके व सुरक्षित रक्त चढ़ाने, सुरक्षित इंजेक्शन के उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी।उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में लोगों से अपील की गई कि वे वायरल हेपेटाइटिस के प्रति स्वयं जागरूक बनें व अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी इसके बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दें, ताकि इस गंभीर बीमारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

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