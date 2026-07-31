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विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक

हसनगंज, संवाद सूत्र उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसनगंज में बुधवार को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को मानव तस्करी के कारणों, उसके दुष्परिणामों तथा उससे बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार भगत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर मानव तस्कर बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं को नौकरी, शादी, अच्छे भविष्य का सपना, प्रेम-प्रसंग सहित विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद उन्हें बाल श्रम, गैरकानूनी गतिविधियों, जोखिम भरे कार्यों, मानव अंगों की तस्करी तथा देह व्यापार जैसे गंभीर अपराधों में धकेल दिया जाता है।

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उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र मानव तस्करी की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में सभी बच्चों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रलोभन देकर बहलाने-फुसलाने का प्रयास करे तो इसकी सूचना तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या निकटवर्ती थाना को दें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मानव तस्करी से संबंधित जागरूकता वीडियो क्लिप भी दिखाई गईं। साथ ही उन्हें यह संदेश दिया गया कि वे स्वयं सुरक्षित रहने के साथ-साथ अपने आसपास के बच्चों पर भी नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। इस अवसर पर विद्यालय की सखी-सहेली डेस्क एवं यूथ क्लब की नोडल शिक्षिका कंचन यादव तथा इको क्लब की नोडल शिक्षिका रागिनी राज की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।

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