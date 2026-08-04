जागरुकता कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट ने बताई छात्राओं को योजनाएं

पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और डीएम के निर्देशन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत हब फार वूमेन एंपावरमेंट से जेंडर स्पेशलिस्ट अजीत सिंह व श्रीकांत ने जय राधा स्वामी पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना ओर सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112, 1076 एवं 1090 के बारे में बताया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी ने बताया कि गांव-गांव जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है।