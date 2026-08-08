एनसीसी कैडेट का रजिस्ट्रेशन निक्षय मित्र के रूप में किया
जमशेदपुर में 37 बटालियन एनसीसी आर्मी कैंप सोनारी में एक टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नल विनय आहूजा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में टीबी के लक्षण, जांच और उपचार से संबंधित जानकारी साझा की गई। जिला टीवी अधिकारी और अन्य विशेषज्ञों ने एनसीसी कैडेट्स की सहभागिता को भी उजागर किया।
जमशेदपुर । 37 बटालियन एनसीसी आर्मी कैंप सोनारी जमशेदपुर में शनिवार को कर्नल विनय आहूजा की अध्यक्षता में एंव मुख्य अतिथि ज़िला यक्षमा पदाधिकारी डॉ जोगेश्वर प्रसाद की उपिस्थिति में टीबी से जुड़ा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कर्नल विनय आहूजा द्वारा जिला टीवी अधिकारी एंव यक्षमा कर्मियों का स्वागत किया गया। डीटीओ ने कार्यक्रम से सम्बंधित टीबी रोग के लक्षण जांच एंव उपचार के बारे में बताया गया। डिस्ट्रिक्ट टीबी एचआईवी समन्वयक मोहम्मद फखरे आलम द्वारा एनटीईपी कार्यक्रम से सम्बंधित ज़िला में टीबी रोगियों की संख्या, सूगर, एचआईवी, डीबीटी, टीपीटी, डीसीएम, फूड बॉस्केट एंव एनसीसी कैडेट्स के योगदान के बारे में बताया गया।
अमृतांशु साहू द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ साथ सभी एनसीसी कैडेट का रजिस्ट्रेशन निक्षय मित्र के रूप में किया गया। इस कायर्क्रम में कर्नल प्रेम चंद झा, मेजर सूबेदार रविन खण्डल, हवलदार संदीप सिंह, डॉ डुमरेंद्र एनसीसी ऑफिसर,यक्षमा विभाग के उदय शंकर एंव डीपीसी राजीव कुमार उपिस्थित थे।
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