युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक
यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज में 'नशामुक्त भारत अभियान' के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने नशीले पदार्थों के सेवन को गंभीर सामाजिक समस्या बताया। उन्होंने युवा पीढ़ी को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज में मंगलवार को नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन एक गंभीर सामाजिक एवं जनस्वास्थ्य समस्या है। प्राचार्य ने तंबाकू निषेध केंद्र समिति तहफ्फुज़ी व सामाजिक तिब विभाग की ओर से संचालित जागरूकता अभियान की सराहना की। उप्र यूनानी सेवा के निदेशक डॉ. जमाल अख्तर ने युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
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