नाटक के जरिये युवाओं को बताएं नशे के दुष्प्रभाव
लखनऊ विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति और आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने नशामुक्ति, एचपीवी संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक करना था।
लखनऊ। भाषा विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान और आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएस इकाई के तत्वावधान में स्वयंसेवकों ने नशामुक्ति, एचपीवी संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। डॉ. नलिनी मिश्रा, इंजी. धीरेंद्र सिंह और इंजी. राशि श्रीवास्तव के निर्देशन में हुए इन नाटकों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद व्यायामशाला में साप्ताहिक योगाभ्यास में प्रतिभागियों को सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शचीन्द्र शेखर ने इसे जनस्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
इस दौरान शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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