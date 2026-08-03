अंगदान से मृत्यु के बाद भी कई जिंदगियों को मिल सकता है नया जीवन
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने अंगदान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 100 से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। दाताओं और लाभार्थियों ने अंगदान को मानवता का सबसे बड़ा उपहार बताया। इस दौरान विशेषज्ञों ने अंगदान के महत्व पर चर्चा की।
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में अंगदान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, 100 से अधिक लोगों ने लिया संकल्प फोटो
अंगदान दिवस पर कार्यक्रम
देहरादून। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग ने सोमवार को अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक मरीजों और उनके परिजनों ने अंगदान का संकल्प लिया। किडनी प्रत्यारोपण से जुड़े दाताओं और लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अंगदान को मानवता का सबसे बड़ा उपहार बताया।
विशेषज्ञों की बातें
कार्यक्रम का शुभारंभ सोटो के राज्य समन्वयक डॉ. अतुल सिंह और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल मलिक ने किया। डॉ. अतुल सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई गंभीर मरीजों को नया जीवन दे सकता है। समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर अधिक से अधिक लोगों को इस महादान से जुड़ना चाहिए। वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट प्रो. डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि देश में हजारों मरीज अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंगदाताओं की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अंगदान किसी जीवन का अंत नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए नई शुरुआत है। इस दौरान किडनी दाताओं, प्रत्यारोपण लाभार्थियों, सिस्टर दीक्षा और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर सुषमा कोठियाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. विवेक रोहिला, डॉ. गौरव शेखर शर्मा, डॉ. विवेक विज्जन, डॉ. नुपूर, डॉ. डोरछम समेत कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उनके परिजन मौजूद रहे।
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