ईएसआई मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर 108 पौधे लगाए गए-ईएसआई मेडिकल कॉलेज में

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर रविवार को ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद में अंगदान, देहदान एवं नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम, पौधारोपण और रक्तदान अभियान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का विवरण दधीचि देहदान समिति फरीदाबाद और ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन बचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 108 पौधे लगाए गए। साथ ही डॉक्टरों, फैकल्टी, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने रक्तदान कर अभियान में भाग लिया।

मुख्य सूत्रधार कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार डॉ. हेमंत अत्री रहे। उन्होंने कार्यक्रम की संकल्पना, समन्वय और मंच संचालन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंगदान, देहदान, नेत्रदान, रक्तदान और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकारों को एक मंच पर जोड़ते हुए लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित किया।

शुरुआत एवं जागरूकता कार्यक्रम से पहले ईएसआई मेडिकल कॉलेज परिसर में मेयर प्रवीण बतरा जोशी, दधीचि देहदान समिति की उपाध्यक्ष मंजू प्रभा, डीन डॉ. कालीदास चव्हाण दत्तात्रेय, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. संदीप, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. एसआर सिंह, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सीमा त्रिखा, आईएमए फरीदाबाद के अध्यक्ष डॉ. राजीव गुंबर, पार्षद मनोज नसवा, पार्षद कुलदीप सहानी, पार्षद ज्योति सिलानी, चेयरमैन बालाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जगदीश चौधरी, अर्जुन अवॉर्डी संजीव राजपूत, पैरा एथलीट कंचन लखानी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने 108 पौधे लगाए। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में श्रीमती अर्चना गोयल ने ‘जीवेम शरद: शतम’ मंत्र का उच्चारण किया।

स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार डीन डॉ. कालीदास चव्हाण दत्तात्रेय ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रिवेंटिव हेल्थ पर जोर देते हुए दधीचि देहदान समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की तथा हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। समिति के संयोजक गुलशन भाटिया ने समिति की स्थापना, कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राष्ट्रपति भवन में अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वर्ष 2019 में समिति को बेस्ट एनजीओ अवॉर्ड भी मिला। उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों को अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित किया।