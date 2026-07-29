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विद्यार्थियों को दी गई कैरियर मार्गदर्शन की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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फोटो-1 आईआईटी के प्रवक्ताओं को सम्मानित करते दलगंजन सिंह यादव।- आईआईटी चलो अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रमछिबरामऊ, संंवाददाता। बाबा पंचम सिंह जनता

विद्यार्थियों को दी गई कैरियर मार्गदर्शन की जानकारी

छिबरामऊ, संवाददाता। बाबा पंचम सिंह जनता इंटर कॉलेज, नगला लक्ष्मन, हृदय रामपुर, पोस्ट लोकपुर शंकरपुर में आईआईटी चलो अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईआईटी कॉलेज तालग्राम से आए अध्यापक वीरचंद व राहुल यादव ने छात्र-छात्राओं को आईआईटी, इंजीनियरिंग शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों की रुचि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, वे शीघ्र प्रवेश लेकर अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक संतोष कुमार, प्रधानाचार्य एके यादव, व्यवस्थापक दलगंजन सिंह सहित समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे।

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