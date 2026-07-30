सुपौल : विश्व मानव तस्करी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
विश्व मानव तस्करी दिवस पर झिलाडुमरी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों को मानव एवं बाल तस्करी के खतरे और रोकथाम के उपायों पर बताया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों ने मानव तस्करी के खिलाफ संदेश दिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
सरायगढ़, निज संवाददाता। विश्व मानव तस्करी दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, झिलाडुमरी में कवच परियोजना के तहत समग्र शिक्षा एवं विकास संस्थान द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को मानव एवं बाल तस्करी के कारणों, खतरों, रोकथाम के उपायों तथा सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानव तस्करी के विरुद्ध अपने संदेश चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए। छात्र-छात्राओं ने संकल्प लिया कि यदि उन्हें कहीं भी मानव तस्करी से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो वे इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन पर देंगे।
कार्यक्रम के अंत में पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार पाठक, समग्र शिक्षा एवं विकास संस्थान के प्रखंड समन्वयक रामविलास कुमार सहित शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें