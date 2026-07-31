Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर डुमरचिर 2 हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 200 छात्रों को तस्करी के खतरे और बचाव की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने तस्करों के झूठे वादों से सावधान रहने और शिक्षा को शोषण के खिलाफ उपाय बताया। बच्चों को जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई।

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

​विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर गुरुवार को डुमरचिर 2 हाई स्कूल में झारखंड विकास परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुरक्षित बचपन के लिए दामिन परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 200 छात्र-छात्राओं को तस्करी के खतरों और बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। ​कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक मनोरंजन सिंह ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का फायदा उठाकर तस्कर मासूमों को जाल में फंसाते हैं। उन्होंने नौकरी या शादी के झूठे वादों से सावधान रहने और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस को सूचित करने की अपील की।​शिक्षक हेमंत कुमार ने कहा कि गांवों में अच्छी कमाई के प्रलोभन से बचना ही बचाव है।

ये भी पढ़ें:सुपौल : विश्व मानव तस्करी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

वहीं, शिक्षक संदीप महतो ने शिक्षा को शोषण के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए नियमित स्कूल आने का आह्वान किया। सामुदायिक कार्यकर्ता लक्ष्मी हेंब्रम ने तस्करी की जमीनी हकीकत साझा कर सतर्क किया।​कार्यक्रम के अंत में बच्चों को जागरूकता सामग्री वितरित की गई और उन्होंने तस्करी के खिलाफ संकल्प लिया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक व जेवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:बाल तस्करी रोकने को चलाया अभियान
ये भी पढ़ें:Dumka News: अन्तर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।