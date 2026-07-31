विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर डुमरचिर 2 हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 200 छात्रों को तस्करी के खतरे और बचाव की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने तस्करों के झूठे वादों से सावधान रहने और शिक्षा को शोषण के खिलाफ उपाय बताया। बच्चों को जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई।
विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर गुरुवार को डुमरचिर 2 हाई स्कूल में झारखंड विकास परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुरक्षित बचपन के लिए दामिन परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 200 छात्र-छात्राओं को तस्करी के खतरों और बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक मनोरंजन सिंह ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का फायदा उठाकर तस्कर मासूमों को जाल में फंसाते हैं। उन्होंने नौकरी या शादी के झूठे वादों से सावधान रहने और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस को सूचित करने की अपील की।शिक्षक हेमंत कुमार ने कहा कि गांवों में अच्छी कमाई के प्रलोभन से बचना ही बचाव है।
वहीं, शिक्षक संदीप महतो ने शिक्षा को शोषण के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए नियमित स्कूल आने का आह्वान किया। सामुदायिक कार्यकर्ता लक्ष्मी हेंब्रम ने तस्करी की जमीनी हकीकत साझा कर सतर्क किया।कार्यक्रम के अंत में बच्चों को जागरूकता सामग्री वितरित की गई और उन्होंने तस्करी के खिलाफ संकल्प लिया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक व जेवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे।
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