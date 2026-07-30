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मानव तस्करी से बचाव के तरीके बताये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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जसपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मानव तस्करी और साइबर अपराध से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. बीएस गौतम ने सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, महिलाओं के अधिकार और बाल विवाह पर भी चर्चा की।

मानव तस्करी से बचाव के तरीके बताये

जसपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी ने विद्यार्थियों को मानव तस्करी से बचाव और सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी। गुरुवार को अ. मजीद मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. बीएस गौतम ने विद्यार्थियों को मानव तस्करी से बचाव, साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने टोल फ्री नंबर 15100, स्थायी लोक अदालत, महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, सुरक्षित ईंधन और सुरक्षित जीवन से जुड़े विषयों पर भी जागरूक किया। यहां प्रधानाचार्य मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजहरूद्दीन, मोहम्मद सलीम, मुनेश, लता, आकाश, सोनू, विकास, दीपक आदि रहे।

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