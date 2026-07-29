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विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा के तत्वावधान में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन एवं चिकित्सा पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्देश्य था हेपेटाइटिस से जुड़े परीक्षण, इलाज और उपायों की जानकारी देना। 126 सफाई कर्मियों की जांच भी की गई।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा के तत्वावधान में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जनसामान्य को हेपेटाइटिस रोग के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम सह उद्धघाटन समाहरोह का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर एस सी शर्मा एवं डॉ पी एन दरवे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर के किया ।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना और समय पर जांच, उपचार एवं बचाव के उपायों की जानकारी देना रहा। इस वर्ष कार्यक्रम में विश्व हेपेटाइटिस दिवस-2026 की आइये हेपेटाइटिस समाप्त करें : जांच कराएं, उपचार कराएं, अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखें के अनुरूप जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए।

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हेपेटाइटिस के प्रकार

कार्यक्रम के दौरान डॉ परमानंद दरवे जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया हेपेटाइटिस के विभिन्न प्रकार, संक्रमण के कारण, लक्षण, बचाव, टीकाकरण तथा समय पर जांच एवं उपचार के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को बताया गया कि हेपेटाइटिस एक गंभीर लेकिन रोकथाम एवं उपचार योग्य बीमारी है।

सुरक्षा उपाय

सुरक्षित रक्त का उपयोग, सुरक्षित इंजेक्शन, स्वच्छता का पालन, संक्रमित सुई एवं ब्लेड के उपयोग से बचाव तथा समय पर टीकाकरण द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है। साथ ही हेल्दी लिवर कैंपेन के तहत अधिक से अधिक लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया जाय।

जांच और अपील

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर नगर परिषद गोड्डा में कार्यरत 126 साफ सफाई कर्मचरियो का हेपेटाइटिस , बी और सी की जांच की गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें और आवश्यक जांच अवश्य कराएं।

जानकारी का प्रचार

कार्यक्रम में प्रदर्शित जागरूकता पोस्टर एवं डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से हेपेटाइटिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आमजन तक पहुंचाई गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को इस रोग के प्रति भ्रांतियों से बचने तथा जागरूक होकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक जयशंकर, यु सी एफ प्रहलाद कुमार, बेबी कुमारी, शकुंतला नर्सिंग स्कूल गोड्डा के शिक्षक, शिक्षिका और ट्रेनी एएनएम ने भाग लिया।

सामान्य प्रश्न

विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है।
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