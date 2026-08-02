तिलक महाविद्यालय में नशा मुक्ति का संकल्प, छात्रों ने ली शपथ

औरैया, संवाददाता। तिलक महाविद्यालय, औरैया के इंदिरा सभागार में रविवार को ''नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान'' के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा वर्मा ने की। शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।