तिलक महाविद्यालय में नशा मुक्ति का संकल्प, छात्रों ने ली शपथ
- प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के माध्यम से युवाओं को किया गया जागरूक- नुक्कड़ नाटक और प्रस्तुतियों से नशे के दुष्परिणामों का दिया संदेशफोटो: 5 कार्य
औरैया, संवाददाता। तिलक महाविद्यालय, औरैया के इंदिरा सभागार में रविवार को ''नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान'' के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा वर्मा ने की। शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और नशा मुक्ति का सशक्त संदेश दिया। अंत में सभी छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के कार्यक्रम अधिकारी जय सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर प्रो. सियाराम, प्रो. अरविंद सिंह, डॉ. सुयश शुक्ला, डॉ. अमित कुमार सिंह, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. गौरव अग्रवाल, डॉ. राधा कुशवाहा, हिमांशु मिश्रा, अजय चतुर्वेदी, पुष्पक शुक्ला, अविनाश गुप्ता, सौरभ गुप्ता, उद्देश्य चतुर्वेदी, आकाश यादव, शिवम बिश्नोई, संतोष राठौर सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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